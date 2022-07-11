В Киеве заявили о 7,2 тысячи пропавших без вести украинских военных
На сегодняшний день почти 7,2 тысячи украинских военных числятся пропавшими без вести. Такую цифру озвучил уполномоченный Незалежной по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.
"Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ, и это разные институты. Они не входят в цифру, которую дают ВСУ. ВСУ дают данные о двух тысячах пропавших военных. Наш кол-центр имеет, ориентировочно, 7,2 тысячи человек", — цитирует Котенко телеканал "Общественное".
Омбудсмен предположил, что большая часть пропавших находится в плену, упомянув как пример военных первого батальона 36-й бригады украинских войск, с которыми до сих пор нет связи. А вот экс-депутат Рады Илья Кива, наоборот, считает, что пропавших больше 20 тысяч.
А ранее участник российской хакерской группы RaHDit, известной как "Злые русские хакеры", заявил, что потери Вооружённых сил Украины составляют на текущий момент примерно 50–70 тысяч убитыми.
ТАСС / Река Александр