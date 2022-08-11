В Чехии заявили, что российская нефть начнёт поступать по "Дружбе" 12 или 13 августа

Российская нефть начнёт поступать в Чехию по южной ветке "Дружбы", которая пролегает по территории Украины, 12 или 13 августа. Об этом заявило руководство госкомпании Mero, которая является владельцем и оператором чешского участка трубопровода.

"Ожидаем, что нефть по "Дружбе" может начать поступать к нам завтра или послезавтра", — приводит Чешское телевидение слова председателя компании.