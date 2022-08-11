НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 августа, 09:59

В Чехии заявили, что российская нефть начнёт поступать по "Дружбе" 12 или 13 августа

Российская нефть начнёт поступать в Чехию по южной ветке "Дружбы", которая пролегает по территории Украины, 12 или 13 августа. Об этом заявило руководство госкомпании Mero, которая является владельцем и оператором чешского участка трубопровода.

"Ожидаем, что нефть по "Дружбе" может начать поступать к нам завтра или послезавтра", — приводит Чешское телевидение слова председателя компании.

"Транснефть" возобновила прокачку по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии

"Транснефть" возобновила прокачку по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии

А накануне сообщалось, что Чехия останется без российской нефти из "Дружбы". Представитель компании – оператора словацкой части трубопровода Transpetrol Линда Вашковичова подчеркнула, что поставки чёрного золота восстановлены не будут.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров