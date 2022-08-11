В Чехии заявили, что российская нефть начнёт поступать по "Дружбе" 12 или 13 августа
Российская нефть начнёт поступать в Чехию по южной ветке "Дружбы", которая пролегает по территории Украины, 12 или 13 августа. Об этом заявило руководство госкомпании Mero, которая является владельцем и оператором чешского участка трубопровода.
"Ожидаем, что нефть по "Дружбе" может начать поступать к нам завтра или послезавтра", — приводит Чешское телевидение слова председателя компании.
А накануне сообщалось, что Чехия останется без российской нефти из "Дружбы". Представитель компании – оператора словацкой части трубопровода Transpetrol Линда Вашковичова подчеркнула, что поставки чёрного золота восстановлены не будут.
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