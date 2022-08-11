Сосиски, начинённые отравой: В Бутове произошло массовое отравление собак

Массовое отравление собак произошло в Бутове, что на западе Москвы. По словам местных жителей, догхантеры разбросали там сосиски с ядом. Умерли уже по меньшей мере восемь животных, сообщает Telegram-канал SHOT.

Жительницы Бутова рассказывают, как погибли их собаки. Видео © SHOT

Смертоносные приманки появились в начале августа. Оберегая своих питомцев, люди начали выгуливать четвероногих в близлежащем лесу. Но скоро смертельное угощение появилось и там.

В одном из случаев в заключении ветеринарного врача сказано, что, предположительно, имело место отравление нейротоксичными препаратами.