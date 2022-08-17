В "Нафтогазе" рассказали о потере большинства нефтяных и перерабатывающих активов

В топливной сфере Украины сложилась тяжёлая ситуация, многие нефтяные и перерабатывающие активы потеряны. Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"С 24 февраля, во-первых, мы потеряли многие наши нефтяные и перерабатывающие активы. Тот же Шебелинский газоперерабатывающий завод. Всё из-за ракет. Он не работает и не может работать в ближайшее время", — цитирует Витренко издание "Страна.ua".

Тяжёлая ситуация сейчас, по его словам, на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе. Почти половина добычи украинского газа оказалась в зоне боевых действий в Харьковской области, добавил глава "Нафтогаза".