"Услышали последние три вздоха": Подруги пытались спасти убитую экс-мужем чиновницу из Башкирии
Подруги погибшей от рук экс-супруга в Башкирии чиновницы провожали её каждый вечер до дома
Подруги 31-летней чиновницы из Белорецка Дины Махияновой, погибшей от рук бывшего мужа Алика, каждый вечер провожали девушку домой, так как от мужчины постоянно поступали грозы. Так было и в тот злополучный день. Об этом рассказала одна из подруг погибшей, Дарья, в беседе с журналистами проекта "Изнанка. Женщины".
Подруга погибшей в Белорецке Дарья рассказала, как пыталась остановить кровь девушки. Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"
По словам девушки, все заявления Дины в полицию оставались без реакции — участковый закрывал все дела. Причём погибшая даже предоставляла судебно-медицинские экспертизы после побоев. В результате, чтобы защитить женщину от бывшего супруга, подруги провожали её каждый вечер до дома и дожидались, когда она захлопнет дверь.
"То есть в тот день она также сказала: "Подождите, я сейчас зайду, открою дверь, и вы поедете". Она, получается, уходит, и мы слышим <...> визг или крик какой-то был. Мы выбегаем из машины", — рассказала Дарья.
Первой на помощь прибежала девушка, которая была за рулём, и даже успела увидеть, как убийца наносил последние удары ножом. Затем из шеи Дины начала течь кровь, Дарья зажимала рану, стараясь спасти подругу. Девушку также пытались привести в чувство, но услышали только последние три вздоха. Злоумышленник тем временем уехал с места преступления сразу в полицию, где сознался в содеянном.
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Напомним, в ночь с 12 на 13 августа в Белорецком районе Башкирии бывший муж жестоко убил чиновницу местной администрации Дину Махиянову: подкараулил её и нанёс более десяти ударов ножом. Три месяца назад 31-летняя женщина уехала от супруга к родителям, устав терпеть побои и угрозы. Оказалось, что она 13 раз обращалась в полицию из-за агрессивного поведения экс-супруга, но никаких мер принято не было. Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
Кадр из видео VK / Администрация Белорецкого района