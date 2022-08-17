"Услышали последние три вздоха": Подруги пытались спасти убитую экс-мужем чиновницу из Башкирии

Подруги 31-летней чиновницы из Белорецка Дины Махияновой, погибшей от рук бывшего мужа Алика, каждый вечер провожали девушку домой, так как от мужчины постоянно поступали грозы. Так было и в тот злополучный день. Об этом рассказала одна из подруг погибшей, Дарья, в беседе с журналистами проекта "Изнанка. Женщины".

Подруга погибшей в Белорецке Дарья рассказала, как пыталась остановить кровь девушки. Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"

По словам девушки, все заявления Дины в полицию оставались без реакции — участковый закрывал все дела. Причём погибшая даже предоставляла судебно-медицинские экспертизы после побоев. В результате, чтобы защитить женщину от бывшего супруга, подруги провожали её каждый вечер до дома и дожидались, когда она захлопнет дверь.

"То есть в тот день она также сказала: "Подождите, я сейчас зайду, открою дверь, и вы поедете". Она, получается, уходит, и мы слышим <...> визг или крик какой-то был. Мы выбегаем из машины", — рассказала Дарья.

Первой на помощь прибежала девушка, которая была за рулём, и даже успела увидеть, как убийца наносил последние удары ножом. Затем из шеи Дины начала течь кровь, Дарья зажимала рану, стараясь спасти подругу. Девушку также пытались привести в чувство, но услышали только последние три вздоха. Злоумышленник тем временем уехал с места преступления сразу в полицию, где сознался в содеянном.