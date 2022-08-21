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21 августа, 10:33

Несколько человек оказались под завалами святыни в Кербеле после обвала грунта

<p>Обрушение в Ираке. Фото © <a href="https://t.co/lhRA2nAlC0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lhRA</a></p>

Обрушение в Ираке. Фото © lhRA

В Ираке в провинции Кербела на святом источнике имама Али произошло обрушение грунта. В результате происшествия пострадало несколько человек. Как сообщает издание Al-Arabiya, спасателям удалось вытащить из-под завалов шесть местных жителей, в том числе одного ребёнка.

  • Обрушение на святом источнике в Ираке. Фото © Al-Arabiya
    Обрушение на святом источнике в Ираке. Фото © Al-Arabiya
  • Обрушение на святом источнике в Ираке. Фото ©Al-Arabiya
    Обрушение на святом источнике в Ираке. Фото ©Al-Arabiya
  • Обрушение на святом источнике в Ираке. Фото © Al-Arabiya
    Обрушение на святом источнике в Ираке. Фото © Al-Arabiya

Обрушение на святом источнике в Ираке. Фото © Al-Arabiya

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По данным информагентства INA, инцидент произошёл вчера вечером. Предполагается, что земляная насыпь, прилегающая к источнику, слишком сильно пропиталась водой, в результате чего и произошло обрушение. Под обломками ещё остаются люди. В данный момент их жизни ничего не угрожает, им доставляют кислород и питьевую воду.

"Работа продолжалась всю ночь, бригады гражданской обороны доставили кислород, питьевую воду и еду для застрявших, сделав отверстия в щебне и бетонных блоках", — сообщил глава управления гражданской обороны Казем Сальман Бухан, добавив, что спасательные работы продолжаются.

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Александра Васильева
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