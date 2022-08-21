Несколько человек оказались под завалами святыни в Кербеле после обвала грунта

В Ираке в провинции Кербела на святом источнике имама Али произошло обрушение грунта. В результате происшествия пострадало несколько человек. Как сообщает издание Al-Arabiya, спасателям удалось вытащить из-под завалов шесть местных жителей, в том числе одного ребёнка.







По данным информагентства INA, инцидент произошёл вчера вечером. Предполагается, что земляная насыпь, прилегающая к источнику, слишком сильно пропиталась водой, в результате чего и произошло обрушение. Под обломками ещё остаются люди. В данный момент их жизни ничего не угрожает, им доставляют кислород и питьевую воду.

"Работа продолжалась всю ночь, бригады гражданской обороны доставили кислород, питьевую воду и еду для застрявших, сделав отверстия в щебне и бетонных блоках", — сообщил глава управления гражданской обороны Казем Сальман Бухан, добавив, что спасательные работы продолжаются.