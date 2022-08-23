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23 августа, 09:15

Российские ракетоносцы Ту-95МС совершили полёт над Японским морем

Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили патрулирование над Японским морем, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря", — сказано в записи.

Продолжительность полёта составила около семи часов, добавили в ведомстве. Их сопровождали истребители Су-30СМ, а на отдельных этапах маршрута — истребители F-16 Военно-воздушных сил Южной Кореи.

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что три самолёта МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" переброшены в Калининградскую область на аэродром Чкаловск в рамках стратегического сдерживания. Дежурство истребителей-перехватчиков будет круглосуточным.

Обложка ©

Wikipedia / Amarhgil

Артур Лапсаков

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