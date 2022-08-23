Российские ракетоносцы Ту-95МС совершили полёт над Японским морем

Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили патрулирование над Японским морем, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря", — сказано в записи.