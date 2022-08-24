Власти Запорожской области: ВСУ обстреляли пляж и промзону в Энергодаре

Украинские войска возобновили обстрел Энергодара Запорожской области, где расположена ЗАЭС. Об этом в среду сообщает в телеграм-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, снаряды ВСУ упали где-то в районе промышленной зоны и около городского пляжа. Сейчас детали обстрела уточняются, информации о возможных жертвах также пока нет, уточнил представитель администрации.

"Жители Энергодара сообщают о новых ударах боевиков Зеленского по городу. На этот раз снаряды ВСУ, по всей видимости, попали в район пляжа и промзоны города", — сказал Рогов.