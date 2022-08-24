В Москве 45-летний мужчина неоднократно насиловал 13-летнюю падчерицу, по данному факту расследуется уголовное дело. Об этом говорится в заявлении ГСУ СК РФ по столице.

"По данным следствия, в период 2022 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на территории Хорошёвского района города Москвы, неоднократно совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы 2009 года рождения", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, мужчина обвиняется в совершении трёх эпизодов преступления, предусмотренного статьёй "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней". При этом злоумышленник был ранее судим за совершение правонарушения средней тяжести. Следствие ходатайствует перед Хорошёвским районным судом об аресте мужчины, расследование продолжается.