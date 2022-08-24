В Москве 45-летний мужчина неоднократно насиловал 13-летнюю падчерицу
45-летний москвич, который насиловал 13-летнюю падчерицу в квартире, рассказывает о произошедшем. Обложка © ГСУ СК РФ по Москве
В Москве 45-летний мужчина неоднократно насиловал 13-летнюю падчерицу, по данному факту расследуется уголовное дело. Об этом говорится в заявлении ГСУ СК РФ по столице.
"По данным следствия, в период 2022 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на территории Хорошёвского района города Москвы, неоднократно совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы 2009 года рождения", — сказано в сообщении.
По данным ведомства, мужчина обвиняется в совершении трёх эпизодов преступления, предусмотренного статьёй "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней". При этом злоумышленник был ранее судим за совершение правонарушения средней тяжести. Следствие ходатайствует перед Хорошёвским районным судом об аресте мужчины, расследование продолжается.
Ранее Лайф писал, что полицейские Севастополя задержали молодого человека, которого подозревают в изнасиловании 12-летней девочки в Санкт-Петербурге. Всё произошло 19 апреля текущего года в период с 17:30 до 03:00.