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24 августа, 18:03

В Москве 45-летний мужчина неоднократно насиловал 13-летнюю падчерицу

<p>45-летний москвич, который насиловал 13-летнюю падчерицу в квартире, рассказывает о произошедшем. Обложка © <a href="https://moscow.sledcom.ru/news/item/1717416/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК РФ по Москве</a></p>

45-летний москвич, который насиловал 13-летнюю падчерицу в квартире, рассказывает о произошедшем. Обложка © ГСУ СК РФ по Москве

В Москве 45-летний мужчина неоднократно насиловал 13-летнюю падчерицу, по данному факту расследуется уголовное дело. Об этом говорится в заявлении ГСУ СК РФ по столице.

"По данным следствия, в период 2022 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на территории Хорошёвского района города Москвы, неоднократно совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы 2009 года рождения", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, мужчина обвиняется в совершении трёх эпизодов преступления, предусмотренного статьёй "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней". При этом злоумышленник был ранее судим за совершение правонарушения средней тяжести. Следствие ходатайствует перед Хорошёвским районным судом об аресте мужчины, расследование продолжается.

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Никита Осипов
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