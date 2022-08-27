Россиянин с мачете искромсал лицо подростка и тут же поймал пулю от "невидимки" из кустов

В Ленинградской области мужчина с мачете набросился на подростка, однако сам схлопотал пулю и попал в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и 47-му региону.

Инцидент произошёл в Киришском районе в СНТ "Меридиан". Там 17-летний подросток весело проводил время с друзьями около пруда, пока отдыху не помешал незнакомец. В итоге между парнем и мужчиной завязалась перепалка, которая стала быстро набирать обороты. Неадекват ударил его мачете по лицу, однако этим дело не закончилось. Ответный шаг последовал из кустов, откуда в нападавшего выстрелили из пневматического оружия.

В результате конфликт закончился больницей для обоих оппонентов. Подростка госпитализировали с резаной раной лица, а мужчину — с ранениями мягких тканей. При этом оба на момент поступления в больницу были пьяны. Теперь в инциденте разбирается полиция. Правоохранители выясняют личность "невидимки" из кустов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.