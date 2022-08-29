Россиянам рассказали, какие документы не имеют права спрашивать при приёме на работу

При приёме на работу от соискателя не имеют права требовать рекомендации и ИНН. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

"По закону работодатель не вправе требовать представить что-то дополнительно сверх вышеперечисленных позиций. Вам не могут отказать в связи с отсутствием рекомендаций с предыдущего места работы, справок о семейном положении и даже свидетельства ИНН", — отметила она.

Эксперт напомнила, что в базовый набор документов при приёме на работу входят паспорт, трудовая книжка и СНИЛС. А если нужны дополнительные бумаги, то их перечень прописан в ТК РФ, подчеркнула специалист. Так, ими могут быть, в частности, диплом об образовании или прохождении профессиональных курсов и военный билет.

Дзгоева также отметила, что медкнижка необходима на работе, связанной с бытовыми услугами, продуктами питания и детьми. Дополнительные документы могут потребоваться и при трудоустройстве в правоохранительные органы, например справка об отсутствии судимости. При этом, как отметила эксперт, в особо уязвимом положении находятся беременные женщины: иногда работодатели требуют от них предоставить справку об отсутствии беременности, что совершенно незаконно. Более того, соискательница не обязана сообщать об интересном положении при поиске работы, подчеркнула Дзгоева.