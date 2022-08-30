Угрожали отрезать пальцы: Хабаровчанина пытали ради сведений о майнинг-ферме

Двое жителей Хабаровска похитили мужчину, которого подозревали в краже майнинг-фермы, и жёстко пытали, чтобы выведать её новое местонахождение. Полиция возбудила уголовные дела по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Угроза убийством". Об этом сообщает kp.ru.

В 2021 году 33-летний мастер-компьютерщик помог собрать жителю Хабаровска майнинг-ферму для добычи криптовалюты. Он выполнил свою работу, мужчины ударили по рукам и разошлись. Однако через некоторое время всё оборудование стоимостью в шесть миллионов рублей пропало.

В круг подозреваемых вошли девушка владельца майнинг-фермы и тот самый компьютерщик. По словам возлюбленной, она ничего не знала о добыче криптовалюты, тогда в краже было решено обвинить мастера. Однако в полицию житель Хабаровска не пошёл, а решил самостоятельно выпытать сведения о пропавшем оборудовании вместе со своим приятелем.

Парня заманили в квартиру под предлогом собрать ещё одну майнинг-ферму. По приходе он сразу получил несколько ударов по телу и голове, ему сковали руки и ноги наручниками, голову перемотали скотчем. В течение двух часов компьютерщика избивали под громкую музыку, угрожали автоматом и пистолетом. После было решено вывезти мастера на дачу за город, где издевательства продолжились: его били, угрожали застрелить и отрезать ножницами пальцы на руках и ногах, полоснули отвёрткой по шее. Мучения продолжались несколько часов.

Когда мужчины поняли, что получить нужной информации от "подозреваемого" не выйдет, пытки прекратились. Компьютерщика отпустили домой, пригрозив расправой при огласке произошедшего. Однако парень всё же обратился в правоохранительные органы. Полиция возбудила уголовные дела по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Угроза убийством". Мужчины вину не признали.

"По версии осуждённых, они приехали к потерпевшему и начали предъявлять ему претензии по поводу майнинг-фермы. Компьютерщик начал вести себя неадекватно, между мужчинами произошла потасовка. Один из осуждённых заявил, что разнимал дерущихся – подельника и потерпевшего, а затем лёг спать и не видел происходившего дальше. Наручники к компьютерщику мужчины, с их слов, не применяли, никого насильно не удерживали", — цитирует kp.ru прокурора Центрального района города Хабаровска.

Однако суд не поверил мужчинам и признал их виновными, опираясь на доказательства. Одному из них назначено лишение свободы сроком на три года и шесть месяцев, другому — три года в колонии-поселения.