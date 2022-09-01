Москвич замуровал тело отца в шкафу монтажной пеной

Тело 85-летнего пенсионера было обнаружено в квартире на улице Судостроительной на юге Москвы в шкафу, залитом пеной. Как пишет МК, поводом для визита сотрудников правоохранительных органов на эту жилплощадь стала жалоба соседей на трупный запах.

По информации издания, пенсионер проживал в квартире вместе с 53-летним сыном, состоящим на учёте в психоневрологическом диспансере. По версии следствия, он и замуровал тело родственника в шкафу, но объяснить свой поступок не смог. Как и в целом рассказать, что произошло.