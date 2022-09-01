В Нижнем Новгороде мороженщица сделала "удушающий" мальчику с аутизмом и потребовала запирать его

В Нижнем Новгороде продавщица мороженого напала на 11-летнего мальчика с аутизмом. Вопиющие кадры сразу же разлетелись по всем соцсетям, вызвав бурю возмущения. Инцидент также не остался незамеченным и прокуратурой .

Всё произошло на Нижневолжской набережной, где продавщице не понравилось поведение мальчика с заболеванием. На кадрах она буквально совершает удушающий приём, а тот кричит от ужаса. Свой поступок мороженщица объяснила тем, что мальчик своим поведением распугал всех "нормальных детей", а также посоветовала матери "держать его в ванной".

"Он у вас неадекватный и ненормальный", — заявила она вступившейся за ребёнка матери.