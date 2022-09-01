В Нижнем Новгороде мороженщица сделала "удушающий" мальчику с аутизмом и потребовала запирать его
В Нижнем Новгороде продавщица мороженого напала на мальчика с аутизмом
В Нижнем Новгороде продавщица мороженого напала на 11-летнего мальчика с аутизмом. Вопиющие кадры сразу же разлетелись по всем соцсетям, вызвав бурю возмущения. Инцидент также не остался незамеченным и прокуратурой.
В Нижнем Новгороде продавщица напала на мальчика с аутизмом. Видео © VK / Типичный Нижний Новгород
Всё произошло на Нижневолжской набережной, где продавщице не понравилось поведение мальчика с заболеванием. На кадрах она буквально совершает удушающий приём, а тот кричит от ужаса. Свой поступок мороженщица объяснила тем, что мальчик своим поведением распугал всех "нормальных детей", а также посоветовала матери "держать его в ванной".
"Он у вас неадекватный и ненормальный", — заявила она вступившейся за ребёнка матери.
Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по данному факту. Как уточнили в ведомстве, будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, инцидент прокомментировал и замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
"Вопиющая история. Я думал, что усилия по информированию людей об аутизме должны иметь результаты. В ХХI веке как минимум все знают, что это такое. <...> Очень печально было получить видео, на котором разбиваются в прах все призывы к толерантности и эмпатии", — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее ребёнка-аутиста выгнали из игровой комнаты ТЦ "Муссон" в Севастополе, объяснив это требованиями безопасности. Девочка якобы опасна для окружающих, и правила заведения не разрешают детям с особенностями развития находиться там рядом со здоровыми.