В Томске мать оставила малыша с мясорубкой, и тот лишился всех пальцев одной руки

В Томске годовалый ребёнок лишился всех пальцев руки после того, как мать оставила его наедине с мясорубкой. Как пишет телеграм-канал SHOT, в отношении 40-летней женщины завели уголовное дело.

Шокирующий инцидент произошёл в Томске. Мать готовила кабачковую икру и в какой-то момент вышла за телефоном. На кухне остался её маленький сын, а рядом с ним — электрическая мясорубка. Детское любопытство взяло верх, и мальчик якобы сам нажал на кнопку включения устройства. Женщина сразу сообразила что к чему и бросилась на кухню, где увидела, как ребёнок опускает ручку в мясорубку. На крики прибежал отец, а старшая дочь вызвала скорую. Женщина вытащила из мясорубки все пять пальцев сына, которые в больнице пришили обратно к кисти.

На допросе в полиции мать малыша заверила, что не оставляла мясорубку включённой, хоть и не доставала из розетки, однако уголовное дело против неё всё же было возбуждено. Женщина подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Известно, что родители воспитывают пятерых детей в двухэтажном доме, семья всегда считалась благополучной и в поле зрения надзорных органов не попадала.