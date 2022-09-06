Россиянин попросил жену пожарить яичницу, а в ответ получил 10 ударов ножом

Жительница посёлка Мурмаши в Мурманской области предстанет перед судом за убийство мужа при весьма необычных обстоятельствах. Как выяснило следствие, 63-летняя женщина и её 60-летний муж распивали спиртное в своей квартире, когда он вдруг посетовал на отсутствие закуски и попросил супругу приготовить хотя бы яичницу. В ответ мужчина получил не только отказ, но и десять ударов ножом в грудь и область живота.