Россиянин попросил жену пожарить яичницу, а в ответ получил 10 ударов ножом
Жительница Мурманской области предстанет перед судом за убийство мужа, попросившего пожарить яичницу
Жительница посёлка Мурмаши в Мурманской области предстанет перед судом за убийство мужа при весьма необычных обстоятельствах. Как выяснило следствие, 63-летняя женщина и её 60-летний муж распивали спиртное в своей квартире, когда он вдруг посетовал на отсутствие закуски и попросил супругу приготовить хотя бы яичницу. В ответ мужчина получил не только отказ, но и десять ударов ножом в грудь и область живота.
"На месте происшествия следователем СК России произведён осмотр, в ходе которого зафиксирована следовая обстановка, обнаружен и изъят нож. В ходе предварительного следствия женщина в полном объёме признала вину в совершении инкриминируемого преступления. Судом по ходатайству следствия ей избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
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