НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 сентября, 12:18
7810

Ведущий библиограф РНБ и её муж задержаны за сексуальное насилие над детьми

<p>Задержанная подозреваемая. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/mashmoyka/10175" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Mash на Мойке"</a></p>

Задержанная подозреваемая. Обложка © Telegram-канал "Mash на Мойке"

Правоохранители задержали ведущего библиографа Российской национальной библиотеки (РНБ) по подозрению в сексуальном насилии над дочкой. Об этом пишет "Mash на Мойке".

По данным телеграм-канала, всё вскрылось после задержания её мужа четыре дня назад, ведь мужчина признался в преступлении в отношении маленького приёмного сына. Силовики устанавливали, кто опубликовал в Сети снимок обнажённого мальчика, который попал в базу "Интерпола". Через IP-адрес они вышли на 52-летнюю сотрудницу РНБ. Оказалось, что ребёнок — приёмный сын женщины и её 54-летнего мужа.

В ходе расследования стало известно, что отчим совершал насилие над 12-летним мальчиком в течение последних четырёх лет. После задержания он во всём сознался. А на флешках и компьютерах при обыске были найдены эротические снимки, сделанные, предположительно, матерью с дочкой в период 2011–2012 годов. Сейчас девочка учится в пятом классе.

В Москве 45-летний мужчина неоднократно насиловал 13-летнюю падчерицу

В Москве 45-летний мужчина неоднократно насиловал 13-летнюю падчерицу

В отношении родителей детей возбуждены уголовные дела, мужчина отправлен в СИЗО, женщине в скором времени изберут меру пресечения. Оба признались в преступлениях, им грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее Лайф писал, что Следственный комитет проверяет данные о подростке, который изнасиловал восемь мальчиков в Хабаровском крае. Подросток случайно выдал себя, потеряв телефон с жуткими видео.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров