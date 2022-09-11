Ведущий библиограф РНБ и её муж задержаны за сексуальное насилие над детьми

Правоохранители задержали ведущего библиографа Российской национальной библиотеки (РНБ) по подозрению в сексуальном насилии над дочкой. Об этом пишет "Mash на Мойке".

По данным телеграм-канала, всё вскрылось после задержания её мужа четыре дня назад, ведь мужчина признался в преступлении в отношении маленького приёмного сына. Силовики устанавливали, кто опубликовал в Сети снимок обнажённого мальчика, который попал в базу "Интерпола". Через IP-адрес они вышли на 52-летнюю сотрудницу РНБ. Оказалось, что ребёнок — приёмный сын женщины и её 54-летнего мужа.

В ходе расследования стало известно, что отчим совершал насилие над 12-летним мальчиком в течение последних четырёх лет. После задержания он во всём сознался. А на флешках и компьютерах при обыске были найдены эротические снимки, сделанные, предположительно, матерью с дочкой в период 2011–2012 годов. Сейчас девочка учится в пятом классе.

В отношении родителей детей возбуждены уголовные дела, мужчина отправлен в СИЗО, женщине в скором времени изберут меру пресечения. Оба признались в преступлениях, им грозит до 20 лет тюрьмы.