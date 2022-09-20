На украинское телевидение возвращаются развлекательные передачи
На украинское телевидение возвращаются развлекательные программы, показ которых был прекращён с началом спецоперации России. Об этом заявили несколько крупных медиахолдингов на Украине.
Так, на телеканале "ТЕТ" с октября стартует 12-й сезон вокального шоу "Голос страны". А "СТБ" начал показ кулинарного шоу "МастерШеф. Битва сезонов" и программы "Детектор лжи". Продюсеры телеканала объяснили возвращение к развлекательному контенту многочисленными просьбами украинцев.
Кроме того, "СТБ" анонсировал новый сезон романтического шоу "Холостяк", где житель Львова, проживающий в США, выберет себе пару. И наконец, ещё одной осенней премьерой станет танцевальное шоу, которое отсняли ещё до начала боевых действий. Перед показом оттуда вырезали все эпизоды с одной из судей шоу — хореографом Татьяной Денисовой, обвинённой в поддержке Москвы после отказа осудить российскую спецоперацию.
Ранее сообщалось, что зигующие девочки случайно попали в репортаж французского канала об украинском "Алёшке". France-2 намеревалась показать подъём патриотизма на Украине и решимость противостоять России. Однако в кадр попали доказательства насаждения Киевом нацизма в стране.
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