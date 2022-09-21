Новая винтовка ORSIS-CT20 поразила цель на дистанции более 5 км и вошла в историю

Снайперская винтовка ORSIS-CT20 поразила цель на дистанции более пяти километров, став первым в мире оружием калибра 375, которому это удалось. Об этом сообщил производитель оружия под брендом ORSIS — ООО "Промтехнология".

"Задачей этих стрельб было показать возможности винтовки ORSIS-CT20 в калибре .375 CheyTac. Дистанцию в 5117 метров таким калибром "закрыли" впервые в мире. <...> Бумажная мишень имела размеры три на три метра. Расстояние между пробоинами по горизонтали 1,6 метра, по вертикали — 1,2 метра при ветре пять метров в секунду", — приводит ТАСС сообщение компании.

Разработчик также уточнил, что было довольно сложно попасть по одиночной цели, добавив, что по групповой — вполне реально.