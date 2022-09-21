Новая винтовка ORSIS-CT20 поразила цель на дистанции более 5 км и вошла в историю
ТАСС: Винтовка ORSIS-CT20 впервые в мире поразила цель на дистанции более 5 километров
Снайперская винтовка ORSIS-CT20 поразила цель на дистанции более пяти километров, став первым в мире оружием калибра 375, которому это удалось. Об этом сообщил производитель оружия под брендом ORSIS — ООО "Промтехнология".
"Задачей этих стрельб было показать возможности винтовки ORSIS-CT20 в калибре .375 CheyTac. Дистанцию в 5117 метров таким калибром "закрыли" впервые в мире. <...> Бумажная мишень имела размеры три на три метра. Расстояние между пробоинами по горизонтали 1,6 метра, по вертикали — 1,2 метра при ветре пять метров в секунду", — приводит ТАСС сообщение компании.
Разработчик также уточнил, что было довольно сложно попасть по одиночной цели, добавив, что по групповой — вполне реально.
Ранее Лайф писал, что автомат АК-12 после применения на Украине в ходе спецоперации подвергся доработке. Как сообщил президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников, за это время прошло уже несколько совещаний по эксплуатации данного оружия.
Новости
Shutterstock