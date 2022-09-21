Матвиенко заявила о планах Запада по уничтожению России руками украинцев
Коллективный Запад в лице стран – членов НАТО пытается реализовать планы по уничтожению России руками украинцев. Такое мнение озвучила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, открывая в среду первое заседание осенней парламентской сессии.
Она выразила сожаление в связи с тем, что "братья-украинцы поддались антироссийскому зомбированию и фальсификации истории".
"Коллективный Запад, НАТО руками украинцев стали реализовывать свои планы практически по уничтожению России, отмены всего русского, разрушению нашей экономики, уже открыто рассуждают, что Россию нужно покорить и расчленить на части", — отметила Матвиенко.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о проведении частичной мобилизации.