Матвиенко заявила о планах Запада по уничтожению России руками украинцев

Коллективный Запад в лице стран – членов НАТО пытается реализовать планы по уничтожению России руками украинцев. Такое мнение озвучила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, открывая в среду первое заседание осенней парламентской сессии.

Она выразила сожаление в связи с тем, что "братья-украинцы поддались антироссийскому зомбированию и фальсификации истории".

"Коллективный Запад, НАТО руками украинцев стали реализовывать свои планы практически по уничтожению России, отмены всего русского, разрушению нашей экономики, уже открыто рассуждают, что Россию нужно покорить и расчленить на части", — отметила Матвиенко.