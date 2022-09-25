"Мимо проходили дети": Тело мёртвой женщины несколько часов пролежало на улице в Екатеринбурге

В екатеринбургском районе ЖБИ нашли тело женщины 1962 года рождения, об этом пишет E1.ru. Один из очевидцев возмутился, что тело не увозили на протяжении нескольких часов.

"Патологоанатомы рассматривали женщину час, потом приехала полиция. Её только через несколько часов увезли в морг, всю бледную. Я поражаюсь, неужели нельзя было убрать её с улицы? Мимо же проходили люди, дети", — возмутился местный житель.

По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Свердловской области Александра Шульги, тело доставлено на судмедэкспертизу, а следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга инициировал проверку по факту случившегося. Инцидент также прокомментировал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. Он уточнил, что погибшей оказалась женщина 1962 года рождения. Её смерть, по предварительным данным, не носит криминального характера.