Усатая угроза: Полчища южноазиатских тараканов не воспринимают яд и сами отравляют жизнь жителям Иркутска

Жители домов по улице Трилиссера в Иркутске привыкли спать только с включённым светом и внимательно осмотрев потолок: всё из-за южноазиатских тараканов, которые расплодились в невероятном масштабе и теперь терроризируют округу. Как сообщает kp.ru, дезинсекторы оказались бессильны перед лицом усатой угрозы. Размножаются тараканы под люками теплотрассы, а тепло, сырость и доступ к подвалам — идеальное гнёдышко для многотысячной семейки.

"Два месяца назад решили сделать ремонт в комнате, вскрыли полы, чтобы поменять покрытие. Наверное, тогда они и успели проскользнуть из подвала внутрь", — предполагает одна из местных жительниц по имени Юлия.

Насекомые оказались не "местными", что видно даже по их размерам. По словам экспертов, это южноазиатские (или туркменские) тараканы, крайне редкие для Восточной Сибири. Обычно восприимчивые даже к небольшому морозу "нелегалы" гибнут с наступлением зимы, но обитатели теплотрассы чувствуют себя вольготно в любое время года и после любой дозы отравы.

Остаётся загадкой, как их вывести и как они попали в Иркутск. Пока есть две рабочие версии: во-первых, их сородичей часто разводят для кормления ящериц, а во-вторых, их случайно привозят из-за рубежа вместе с фруктами. Если двум особям удалось ускользнуть, они могли стать родоначальниками целой "династии".