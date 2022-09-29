Пара из Минусинска попалась на пристёгивании дочери к батарее

В Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении родителей, подозреваемых в том, что они сажали на цепь 13-летнюю дочь. Как сообщает региональное управление СКР, семья проживает в посёлке Зелёный Бор города Минусинска. По версии следствия, 40-летняя мать и 43-летний отец наказывали так девочку за поздние прогулки.

"Супруги подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своего несовершеннолетнего ребёнка родителем, соединённое с жестоким обращением с несовершеннолетним), п.п. "а", "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего)", — говорится в сообщении ведомства.

По информации следователей, 24 мая родители пристегнули дочь за ногу металлической цепью к батарее. 29 мая женщина, напившись, опять приковала ребёнка к трубе, якобы в воспитательных целях.

В семье есть ещё пять несовершеннолетних детей — им 4 года, 11, 12, 14 и 17 лет. С женщины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении ,а вот мужчину задержали. Следствие будет ходатайствовать о его аресте. Семья из-за пьющих родителей состоит на внутришкольном профилактическом учёте. Оба неоднократно привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Детей перевезли в специализированное детское учреждение. Сейчас судьба их дальнейшего проживания с матерью решается.