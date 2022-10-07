"Вперёд, Россия!": Как Сигал, Долина, Басков и другие знаменитости поздравили Владимира Путина с юбилеем

Народный артист РСФСР Владимир Винокур поздравил президента со свойственным ему юмором. "Дорогой Владимир Владимирович, поздравляю вас с совершеннолетием, поздравляю вас с днём рождения! Всегда помните, что Владимир Винокур и Лев Лещенко старше вас, а выглядят нормально. Ну, если серьёзно, я, честно говоря, вам очень благодарен, Владимир Владимирович, потому что вы уделили в своё время внимание моей матушке, которая после телефонного разговора с вами долго вспоминала, даже в 96 лет, когда пришло очередное поздравление как ветерану Великой Отечественной войны. Она получила поздравление с вашей подписью и мне сказала: "Помнит Владимир Владимирович меня". Это было так трогательно", — сказал Винокур.

Юморист заметил, что Путин с уважением относится к старшему поколению, это качество главы государства Владимиру Натановичу очень нравится. "Я всегда тоже преклоняюсь перед теми людьми, которые отдали жизнь за то, чтобы мы жили счастливо. <...> Вам огромное спасибо за то, что вы помните даже простых артистов из народа!" — сказал певец, указав на себя. "Желаю вам долгих лет жизни! Ваш Владимир Винокур", — резюмировал артист.

Владимир Винокур поздравил Владимира Путина с днём рождения. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / vladimir_vinokur

Лаконично поздравил Владимира Путина с юбилеем народный артист РФ Николай Басков. "Уважаемый Владимир Владимирович, примите самые тёплые поздравления с днём рождения! Очевидно, что нет труднее служения, чем управлять Россией — огромной страной, великой державой, которая объединяет большое количество национальностей и культур. Хочу от всего сердца пожелать вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, сил и стойкости духа", — обратился Басков к российскому лидеру.

Поздравление Николая Баскова по случаю юбилея Владимира Путина. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / nikolaibaskov

А народная артистка России Лариса Долина рассказала подписчикам, что гордится личным знакомством с Путиным. "Я горжусь, что лично с вами хорошо знакома, и помню наши беседы. Как с вами интересно и приятно общаться, слушать ваши рассуждения и оценки по многим аспектам жизни. Вы наша опора и защита, я верила, верю и буду верить вам всегда! Я восхищаюсь вашей внутренней силой, честностью, принятием правильных своевременных решений и вашей мудростью", — написала звезда.

Долина пожелала лидеру РФ "ещё больше сил, здоровья, терпения, умных и верных соратников, тепла и поддержки близких". Лариса Александровна подчеркнула, что любит страну, в которой живёт, и пообещала стараться делать всё от неё зависящее для процветания России. "С днём рождения, наш президент!" — этими словами эстрадная певица завершила поздравление.

Президент России Владимир Путин и народная артистка РФ Лариса Долина. Фото © Wikipedia

Заслуженный артист России Вячеслав Манучаров пожелал Путину крепкого здоровья, энергии, сил, терпения, верных товарищей и друзей, надёжных соратников и партнёров. "А самое главное — веры, веры в то, что дело наше правое, а значит, мы победим! Будьте здоровы! Поздравляю!" — сказал Манучаров в видеосообщении, адресованном президенту.

Заслуженный артист России Вячеслав Манучаров поздравил Путина с днём рождения. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / manucharov

Депутат Госдумы, народный артист РФ Дмитрий Певцов в поздравительном посте пожелал Владимиру Путину сил, терпения, мудрости и божьей помощи. А народная артистка РСФСР Надежда Бабкина назвала президента "оберегом России, защитником земли Русской, её народа и её многовековой истории". "Мы благодарны вам за то, что современная Россия вновь становится самой мощной и непобедимой державой мира. Всё, что вы делаете для нашей Родины, неоценимо. Я бы пожелала всем нам, чтобы в вашем нынешнем качестве вы были с нами всегда. А вам от всего сердца желаю терпения и выдержки, политического долголетия, мира, добра и простого человеческого счастья", — написала Бабкина. Певица подчеркнула, что для каждого гражданина важно чувство защищённости, а с Путиным во главе государства оно переполняет всех россиян, даёт уверенность в завтрашнем дне.

Президент России Владимир Путин, эстрадная певица Надежда Бабкина и коллектив Московского государственного академического театра "Русская песня". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ngbabkina

С юбилеем главу государства поздравили народные артисты РФ, представители прославленной цирковой династии Аскольд и Эдгард Запашные: "От лица Большого Московского цирка, от всей нашей огромной семьи мы хотим поздравить вас с днём рождения! Мы хотим пожелать вам богатырского крепкого здоровья, сил моральных, духовных и физических для реализации всех задуманных вами планов. С днём рождения, господин президент!"

Аскольд и Эдгард Запашные поздравили Владимира Путина с днём рождения. Видео © Telegram / ZАПАШНЫЙ

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович пожелала Путину "счастья, здоровья, радости, а главное — терпения". Певица попросила президента "обязательно постараться сегодня немножко отдохнуть". "Мы вас все очень сильно любим и очень вами гордимся! Будьте счастливы, с днём рождения!" — поздравила Семенович, отправив воздушный поцелуй.

Поздравление Владимиру Путину от Анны Семенович. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ann_semenovich

Писатель Олег Рой в поздравлении Путину заметил, что Владимир Владимирович — самый яркий пример для тех, кто смотрит на главу государства и понимает: "Жить надо именно так, творить надо именно так". "Верить в свою страну нужно именно так, как в неё верите вы, наш президент! С днём рождения вас!" — сказал общественный деятель. Рой подчеркнул, что имя Путина навсегда в мировой истории: "Для одних он тот, кто подарил надежду на светлое будущее; для других — тот, кто сокрушил их непомерные амбиции. Его зовут Владимир Владимирович Путин. <...> За 20 лет Россия Путина стала надеждой для всех, кто устал от тирании и надменности Запада. Для тех, кто не желает жить в мире несправедливости, извращений и издевательств. Сегодня он бросил вызов этому монстру, США и НАТО, и мы все стоим рядом с ним. Его борьба — это наша борьба. Его победа будет победой для каждого из нас".

Поздравление Олега Роя к юбилею Владимира Путина. Видео © Telegram / Олег Рой. Новости

"Мистер Путин, с днём рождения! Вы поддерживаете Россию, и я поддерживаю вас! 100%! Хотя ситуация в мире очень плохая сейчас, я верю в вас! Вперёд, Россия!" — обратился к Владимиру Владимировичу боец MMA Джефф Монсон.

Джефф Монсон поздравил Путина с днём рождения. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / jeff_monson_official

"Я думаю, что мы живём сейчас в очень трудные времена, и это один из величайших мировых лидеров и один из величайших президентов в мире. Я по-настоящему верю и молюсь, чтобы он получал те поддержку, любовь и уважение, в которых он нуждается, и что все невзгоды, которые происходят сейчас, скоро закончатся и мы будем жить в мире", — сказал про Путина актёр Стивен Сигал.

Актёр Стивен Сигал назвал день рождения Владимира Путина важным днём. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / seagalofficial

Поздравили президента России с днём рождения и те, кто сегодня находится на передовой: командир батальона "Сомали" с позывным Бойкот, гвардии капитан, командир 1-й штурмовой роты отдельного штурмового батальона "Сомали" с позывным Воробей, командир 11-го полка Народной милиции ДНР с позывным Малой, командир разведроты батальона "Спарта", гвардии майор с позывным Матрос, командир третьей МБР 3-го мотострелкового батальона с позывным Остап.

Комбаты поздравляют Путина с юбилеем. Видео © Telegram / Kremlin_Russian

"Уважаемый Владимир Владимирович, от себя лично и от всего личного состава "Спарты" хотел бы вас поздравить с днём рождения! В ваш день рождения хотел бы пожелать вам здоровья, благополучия, успеха во всех начинаниях, чтобы вас всегда окружали единомышленники, готовые помочь в решении всех самых важных государственных задач. Мы готовы выполнять все ваши приказы, все ваши задачи и закончить нашу миссию полной победой над нацистским режимом", — обратился к Путину командир батальона "Спарта" Артём Жога.

Комбат "Спарты" Артём Жога сообщил о готовности выполнять все приказы Путина и закончить миссию полной победой над нацистским режимом. Видео © Telegram / ЖОГА

"Вы — опора России. Вы — человек, благодаря которому сегодня существует наша страна! Владимир Владимирович, мы любим вас за честность, мудрость, доблесть, верность, стойкость, храбрость, решимость! С днём рождения! Хотим сказать спасибо вам за сложные, но столь необходимые решения, которые вы принимаете, несмотря ни на что! За Крым! За Донбасс! За Россию! За президента! С днём рождения!" — торжественно произнесли активисты "Волонтёрской роты".