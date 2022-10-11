Минцифры опровергло информацию об утечке данных пользователей "Госуслуг"
Данные пользователей "Госуслуг" надёжно защищены, появившаяся информация об их утечке неверна. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале Минцифры.
"Опровергаем информацию об утечке данных с "Госуслуг". Учётные данные пользователей портала (логины и пароли) не были скомпрометированы, информация надёжно защищена", — сказано в записи.
В министерстве добавили, что проверили слитый в открытый доступ файл, якобы содержащий пять тысяч строк из портала "Госуслуг", и выяснили, что в нём нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учётных записях.
По данным службы безопасности, слитая база относится к одной из внешних онлайн-систем, использующих упрощённую идентификацию пользователей через "Госуслуги". Эта система не имеет прямого доступа к полному набору данных. Россиянам напомнили, что сообщения об утечке могут спровоцировать всплеск мошенничества, поэтому личную информацию никогда не следует сообщать незнакомцам и проверять адреса, с которых приходят якобы "официальные" письма.
Ранее декан НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что при утечке личных данных следует ждать звонков мошенников, поэтому номер телефона лучше сменить. Специалист заметил, что нужно скептически относиться к звонкам с незнакомых номеров и ни в коем случае не сообщать звонящим ничего о себе.
АГН "Москва"