Минцифры опровергло информацию об утечке данных пользователей "Госуслуг"

Данные пользователей "Госуслуг" надёжно защищены, появившаяся информация об их утечке неверна. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале Минцифры.

"Опровергаем информацию об утечке данных с "Госуслуг". Учётные данные пользователей портала (логины и пароли) не были скомпрометированы, информация надёжно защищена", — сказано в записи.

В министерстве добавили, что проверили слитый в открытый доступ файл, якобы содержащий пять тысяч строк из портала "Госуслуг", и выяснили, что в нём нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учётных записях.

По данным службы безопасности, слитая база относится к одной из внешних онлайн-систем, использующих упрощённую идентификацию пользователей через "Госуслуги". Эта система не имеет прямого доступа к полному набору данных. Россиянам напомнили, что сообщения об утечке могут спровоцировать всплеск мошенничества, поэтому личную информацию никогда не следует сообщать незнакомцам и проверять адреса, с которых приходят якобы "официальные" письма.