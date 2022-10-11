Снеговик уже не тот: Искушённый москвич хотел поразвлечься с морковкой, но что-то пошло не так

В Москве разорившийся москвич веселья ради всунул в себя морковку, но та провалилась внутрь. Чтобы достать овощ, хирургам пришлось делать несчастному операцию, сообщает газета "МК".

Весной мужчина владел гостиничным бизнесом по приёму иностранных гостей, но американская компания, у которой он трудился, закрылась. Как результат — много свободного времени. Мужчина часто бывал на даче, откуда и привёз домой мешок картошки с морковью.

10 октября разорившийся бизнесмен решил немного "пошалить". Он надел на морковь презерватив, а затем поместил её в прямую кишку, но, когда осознал свою ошибку, вытащить её уже не представлялось возможным. Тогда мужчина написал родственникам и попросил вызвать скорую помощь. Медики госпитализировали его, а на следующий день прооперировали.