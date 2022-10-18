Мобилизованные россияне массово жалуются в аптеки на некачественные китайские жгуты

Мобилизованные массово жалуются на китайские жгуты Meridian, которые они самостоятельно покупают в аптеках перед отправкой в зону специальной военной операции. Изделия не останавливают кровотечение и вызывают быстрый некроз тканей конечностей.

В связи с массовыми жалобами Ассоциация независимых аптек обратилась в Росздравнадзор с просьбой провести проверку.

"При использовании жгутов кровоостанавливающих венозных марки Meridian выяснилось, что они подходят только для медицинских манипуляций (забора крови), но не подходят для остановки кровотечений, так как вызывают некроз ткани через короткое время (в отличие от резиновых жгутов, которые можно накладывать на срок до двух – шести часов). Кроме того, клипсы на жгутах часто ломаются или не держат в фиксированном положении", — цитируют "Известия" письмо ассоциации.

В свою очередь Росздравнадзор сообщил, что информацию о жалобах на медицинское изделие уже направили в экспертную организацию.

Военный врач Алексей Водовозов рассказал, что существуют два вида жгутов — кровоостанавливающие и манипуляционные. Вторые можно накладывать кратковременно. Жалобы поступают именно на такие изделия. Их мобилизованные по ошибке или из-за дефицита первых покупают перед отправкой в зону СВО.