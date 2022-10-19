"Я устал!": В Норильске пьяный "шахтёр" забрался на памятник и кричал, что заслужил отгул
В Норильске пьяный полуголый мужчина забрался на памятник, отмечая "завтрашний отгул"
В Норильске полураздетый пьяный мужчина забрался на памятник шахтёрам и громко выкрикивал, что он устал и заслужил свой предстоящий отгул. В распоряжении Лайфа оказались кадры самого инцидента.
В Норильске пьяный неадекват забрался на памятник и выкрикивал, что "заслужил отгул". Видео © LIFE
"Слава шахтёрскому труду! Я с Луганской области, пацаны! Я вас люблю, мои ребятишки! Я заслужил завтрашний отгул! Я устал!" — прокричал пьяный местный житель, расцеловав фигуры памятника.
Впрочем, в этот вечер он отметился не только появлением на памятнике, но и ещё на одной из улиц Норильска, где в таком же полуголом виде вышел прямо на проезжую часть и мешал движению автомобилей. По факту произошедшего региональная полиция начала проверку.
Ранее Лайф рассказывал, что в Кузбассе пьяный 22-летний водитель "газели" протаранил пять машин, пытаясь припарковаться на открытой стоянке.
LIFE