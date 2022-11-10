Модель из Болгарии накачала самые огромные в мире губы и теперь взялась за подбородок

25-летняя жительница Болгарии Андреа Иванова является горячей поклонницей косметических филеров — это видно невооружённым глазом, взять хотя бы её губы, которые сама девушка считает "самыми пухлыми в мире". Но теперь она решила поставить новый рекорд, даже если это может её убить. Своими планами Андреа поделилась с изданием Mirror.

Изначально девушка лишь слегка корректировала свою внешность, чтобы стать похожей на куклу Bratz — это серия игрушек с неестественной "инопланетной" наружностью. В погоне за "кукольными" губами Андреа перенесла 32 операции, а недавно перенесла 33-ю — инъекцию филеров в подбородок. И это её новое поле для экспериментов: эту часть лица фрик-дива решила сделать "самой острой в мире".

Андреа Иванова после очередного увеличения губ. Судя по всему, девушка решила наполовину сбрить брови. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Аndrea88476

Андреа любит яркий макияж и всячески эпатирует публику. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Аndrea88476

Планы Андреи расписаны на годы вперёд: поддерживающий укол в губы — раз в месяц-полтора, а новая инъекция в подбородок — каждые две недели. Косметологи, конечно, отговаривают, но это их пациентку мало волнует.

"Я мечтаю о рекорде, что буду бороться. Я слишком далеко зашла и даже не хочу думать о том, сколько потратила денег", — сказала девушка.