Угонщики чуть не задавили московского чиновника на его собственном внедорожнике

Злоумышленники угнали внедорожник у исполняющего обязанности главы Администрации московского района Щукино Олега Соловьёва и чуть не задавили его самого, когда тот выходил из дома. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Автомобиль Hyundai Palisade Соловьёв приобрёл в прошлом году. Когда вечером 10 ноября он выходил из дома на улице Академика Бочвара, то увидел, как этот самый автомобиль летит прямо на него. Чиновник пытался перегородить дорогу, однако благодаря манёвру угонщикам удалось скрыться. Сейчас их ищут.