Казанова ответила "говнюку" Кабанову из "Корней" и прослыла "женщиной с маразмом"

Бывшая участница группы "Фабрика" Сати Казанова выждала три месяца и ответила на нападки Лёши Кабанова из "Корней", давний роман с которым рассекретила летом. Напомним, музыкант откровенно рассказал об изменах соседки по "звёздному дому" и её репутации, которая оставляла желать лучшего. Причём на связь с подписчиками Кабанов тогда вышел подвыпившим. Сати молчала-молчала, видимо, думала, что противопоставить, и наконец разразилась тирадой, заметив, что между ними были не отношения, а флирт, детский сад на подводной лодке.

"Лёша не выпившим не бывает. Мне кажется, это определённая травма молодого человека. Потому что я его отвергла. Но это не делает чести мужчине, который так выражается. Я могла бы много нелицеприятных вещей о нём рассказать, но не буду. Просто понимаю, чем он руководствуется. Это обида, определённая боль. Он говнюк. Так делают только мелочные обиженные мальчики", — указала Казанова в интервью ютуб-каналу FAMETIME TV.

Артистка добавила, что мужчина таких слов, которыми сыпал Кабанов, никогда бы себе не позволил. Кроме того, Сати считает, что отзываться о бывших плохо никому не делает чести.

За Кабанова, впрочем, вступились пользователи Сети: "Не-не, я на стороне Кабанова, это типично шалавские отмазки: "Настоящий мужчина так бы не поступил". Это называется олень, а не настоящий мужчина"; "Мерзкая, Кабанов тоже, возможно, не хорош, но из них он не вызывает отвращения"; "Сама не ангел. Святошу корчит из себя. Фальшивая 🙈"; "Не понимаю, зачем женщины-сексистки пытаются на мужчин навешивать ярлыки про честь. В наше время имеет значение только честь офицера, любая другая честь попирается уже давно как мужчинами, так и женщинами".