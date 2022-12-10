ANSA: Президент Италии Маттарелла заразился коронавирусом

Президент Италии Серджо Маттарелла заболел коронавирусом. Его тест на ковид дал положительный результат, сообщает ANSA.

По информации агентства, болезнь у итальянского лидера протекает практически бессимптомно, за исключением небольшого жара. Из-за ковида все мероприятия с участием главы государства отложили.

Сейчас итальянский президент выполняет свои обязанности в президентском Квиринальском дворце, он находится на изоляции.