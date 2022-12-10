ANSA: Президент Италии Маттарелла заразился коронавирусом
Президент Италии Серджо Маттарелла заболел коронавирусом. Его тест на ковид дал положительный результат, сообщает ANSA.
По информации агентства, болезнь у итальянского лидера протекает практически бессимптомно, за исключением небольшого жара. Из-за ковида все мероприятия с участием главы государства отложили.
Сейчас итальянский президент выполняет свои обязанности в президентском Квиринальском дворце, он находится на изоляции.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве госпитализировали с коронавирусом 85-летнего композитора Эдуарда Артемьева.
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ТАСС / ZUMA / Ã‚Â©Massimiliano MIGLIORATO / CPP