Седокова в тугом бикини и леопарде прогулялась у Эйфелевой башни, и парижане еле устояли от такой красоты

Анна Седокова не зря была одной из самых горячих участниц за всю историю "ВИА Гры" — не обратить на неё внимание просто нельзя. Особенно когда певица этого и добивается, раздеваясь так, что места для полёта фантазии у поклонников буквально не остаётся. В этот раз Седокова устроила фотосессию, от которой сердца мужчин забились чаще, не где-нибудь, а в Париже на фоне Эйфелевой башни. В город влюблённых дива прилетела отмечать 40-летие, к которому усиленно худела, ведь ещё недавно растолстевшую Анну не узнавали даже самые преданные фанаты.

"С Днём рождения самую сильную девочку, которую я знаю. Меня. Если меня спросят, о чём я сейчас жалею, то скажу о том, что не разрешала себе многого. Не разрешала чувствовать, не разрешала жить. А жила так, как прилично. Хотя, давайте скажем прямо, у меня не всегда получалось. Сегодня я живу так, как чувствую. Потому что всем никогда не понравишься. А себе обязательно нужно", — артистка решила пофилософствовать, но едва кто-то вообще читал подпись к видео. В кадре Седокова в крошечном бикини и шубе животной расцветки уверенно идёт прямо по проезжей части.

40-летняя певица Анна Седокова снялась в купальнике на фоне Эйфелевой башни в Париже. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Подписчики тут же принялись поздравлять свою любимицу — "умную, добрую, смелую". Но и без хейтерских комментариев не обошлось: "Вот когда нет мозгов, они показывают своё тело. Ещё одна "звезда" — Асмус", "40 лет, а она всё наполовину нагишом, наполовину в леопЁрде расхаживает 😄😄😄", "Ох, без сиси и писи вообще никуда. Больше брать нечем 🤦‍♀️", "Стареющая тётя в устаревшем прикиде. Не успевает уже за модой", "Надо не забывать, что там тонна фильтров и косметики", "Как дорогая проститутка на Пикадилли".