Президент РФ Владимир Путин назвал целью России объединение русского народа. Об этом глава государства заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Наша цель — в объединении русского народа. Мы всегда стремились мирными переговорами решать все споры. Считаю, что Россия действует в правильном направлении, защищая интересы наших людей, наших граждан. Другого выбора у нас просто нет", — сказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Вместе с тем Путин заверил, что российская сторона готова договариваться с участниками ситуации на Украине по вопросам урегулирования конфликта, чего не скажешь о представителях Киева.

"Мы готовы говорить о приемлемых развязках. Но это же они отказываются от переговоров, а не мы. Это их дело", — добавил он.