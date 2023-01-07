Неизвестный накинулся с ножом на мужчину во дворе дома в Ленобласти

В Ленинградской области неизвестный накинулся с ножом на местного жителя во дворе ЖК. Инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу в Мурино.

Неадекват в Мурино бросился на местного жителя с ножом. Видео © LIFE

Как стало известно Лайфу, неизвестный темнокожий в неадекватном состоянии бросился на мужчину и ударил того ножом. Пострадавшему вызвали скорую, врачи наложили швы.

Судя по ролику, жителей соседних домов разбудили посреди ночи крики на улице. Жильцы также возмутились тому, что поножовщина произошла на закрытой охраняемой территории. Откуда взялся дебошир — никто не знает, но местные теперь волнуются за детей.