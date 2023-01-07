Пушков рассказал, как Франция может повлиять на конфликт на Украине

Решение французского лидера Эмманюэля Макрона о передаче Киеву боевых машин пехоты (БМП) AMX-10RC может привести к прямому противостоянию между РФ и НАТО. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

"Само по себе решение Парижа передать Украине боевые машины пехоты ход войны не изменит. Однако может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией", — написал он в телеграм-канале.

Пушков также отметил, что решение Макрона может свидетельствовать о настроениях в европейских верхах и степени их ожесточённости против Москвы.