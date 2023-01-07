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7 января, 11:41

Пушков рассказал, как Франция может повлиять на конфликт на Украине

Пушков: Решение Макрона передать Украине AMX-10RC приведёт к столкновению между РФ и НАТО

Решение французского лидера Эмманюэля Макрона о передаче Киеву боевых машин пехоты (БМП) AMX-10RC может привести к прямому противостоянию между РФ и НАТО. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

"Само по себе решение Парижа передать Украине боевые машины пехоты ход войны не изменит. Однако может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией", — написал он в телеграм-канале.

Пушков также отметил, что решение Макрона может свидетельствовать о настроениях в европейских верхах и степени их ожесточённости против Москвы.

Макрона призвали перестать "изображать из себя миллиардера" из-за помощи Украине

Макрона призвали перестать "изображать из себя миллиардера" из-за помощи Украине

Ранее Лайф писал, что Макрон нарушил военное табу заявлением об отправке Украине БМП AMX-10RC. На это указали обозреватели The Telegraph Джо Барнс и Ник Гаттеридж.

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Wikipedia

Никита Осипов

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