В Техасе муж отрубил голову жене через три месяца после свадьбы
Энги Диас. Фото © The Mirror / GoFundMe
В США 21-летняя Энги Диас была найдена с отрубленной головой через три месяца после свадьбы. Трагедия произошла в округе Уоллер штата Техас. Расчленённое тело обнаружили родители её мужа. Полиция сразу заподозрила в жутком убийстве молодого супруга.
Подозреваемый в убийстве 21-летний Джаред Джеймс Дискус. Фото © The Mirror / Офис шерифа округа Уоллер
Как сообщает газета The Mirror, прибывшая на место происшествия полиция задержала Джареда Джеймса Дискуса, теперь уже вдовца. На допросе он дал признательные показания.
Шериф округа Уоллер Трой Гидри рассказал, что тело обнаружили в доме рядом с родительским. Он с ужасом вспоминает картину, которая предстала перед стражами порядка внутри. Родственники собирают средства на похороны убитой.
Ранее Лайф писал, что на Алтае мужчина убил бывшую жену из-за квартиры и спрятал тело на крыше дома. По предварительным данным следствия, в ночь с 4 на 5 января между ними произошёл конфликт на почве квартирного вопроса.