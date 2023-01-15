В Техасе муж отрубил голову жене через три месяца после свадьбы

В США 21-летняя Энги Диас была найдена с отрубленной головой через три месяца после свадьбы. Трагедия произошла в округе Уоллер штата Техас. Расчленённое тело обнаружили родители её мужа. Полиция сразу заподозрила в жутком убийстве молодого супруга.

Подозреваемый в убийстве 21-летний Джаред Джеймс Дискус. Фото © The Mirror / Офис шерифа округа Уоллер

Как сообщает газета The Mirror, прибывшая на место происшествия полиция задержала Джареда Джеймса Дискуса, теперь уже вдовца. На допросе он дал признательные показания.

Шериф округа Уоллер Трой Гидри рассказал, что тело обнаружили в доме рядом с родительским. Он с ужасом вспоминает картину, которая предстала перед стражами порядка внутри. Родственники собирают средства на похороны убитой.