10 креативных подарков на День святого Валентина в доказательство, что любовь не знает границ

"В этом году у меня не будет свидание на День святого Валентина, поэтому я приготовила небольшой ужин для себя и своего кота", — the_pizzacat.

Фото © Reddit / the_pizzacat

"Будка поцелуев специально на 14 Февраля. 25 центов за чмок от кити", — jetBlueberry.

Фото © Reddit / jetBlueberry

"В случае любви с первого взгляда разбить стекло", — dosien1234.

Фото © Reddit / dosien1234

"С Днём святого Валентина! Украсил мою машину такси по такому случаю", — multipletrees89.

Фото © Reddit / multipletrees89

"Пикник в честь Дня святого Валентина", — deco_rosy.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / deco_rosy

"Не могу поверить, что пошёл уже второй месяц с начала года!" — 25thandbrick.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 25thandbrick

"В офисе был конкурс по оформлению рабочих мест", — aruelas76111.

Фото © Reddit / aruelas76111

Фото © Reddit / Desuisart

"Моя коллекция кухонной утвари, которая по совместительству ещё и декорации ко Дню святого Валентина", — findingvintagecharms.

Фото © Reddit / findingvintagecharms

"Оформление местного салона красоты для питомцев", — ilikeindiemusic.

Фото © Reddit / ilikeindiemusic