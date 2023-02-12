10 креативных подарков на День святого Валентина в доказательство, что любовь не знает границ
14 Февраля близко, и придумывать оригинальный подарок с нуля уже поздно. Поэтому собрали 10 вариантов, которые точно порадуют вашу любовь и закрепят за вами звание человека с особым подходом.
"В этом году у меня не будет свидание на День святого Валентина, поэтому я приготовила небольшой ужин для себя и своего кота", — the_pizzacat.
Фото © Reddit / the_pizzacat
"Будка поцелуев специально на 14 Февраля. 25 центов за чмок от кити", — jetBlueberry.
Фото © Reddit / jetBlueberry
"В случае любви с первого взгляда разбить стекло", — dosien1234.
Фото © Reddit / dosien1234
"С Днём святого Валентина! Украсил мою машину такси по такому случаю", — multipletrees89.
Фото © Reddit / multipletrees89
"Пикник в честь Дня святого Валентина", — deco_rosy.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / deco_rosy
"Не могу поверить, что пошёл уже второй месяц с начала года!" — 25thandbrick.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 25thandbrick
"В офисе был конкурс по оформлению рабочих мест", — aruelas76111.
Фото © Reddit / aruelas76111
"Валентиновое дерево, получается", — Desuisart.
Фото © Reddit / Desuisart
"Моя коллекция кухонной утвари, которая по совместительству ещё и декорации ко Дню святого Валентина", — findingvintagecharms.
Фото © Reddit / findingvintagecharms
"Оформление местного салона красоты для питомцев", — ilikeindiemusic.
Фото © Reddit / ilikeindiemusic
Ранее Лайф поделился идеями, куда поехать на День всех влюблённых. Собрали пять мест в России для романтического уик-энда на 14 Февраля.
Reddit / the_pizzacat, aruelas76111