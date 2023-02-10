Врачи рассказали, как рядовая пневмония привела Костомарова к гангрене и ампутации

Ампутация стоп была крайне необходима измученному болезнью российскому фигуристу Роману Костомарову. Как рассказал в беседе с kp.ru профессор Первого МГМУ им. Сеченова врач-хирург Андрей Шестаков, вмешательство было нужно, чтобы спасти спортсмена от отказа почек и печени.

"Убрать очаг воспаления — значит попытаться спасти пациента от более тяжёлых последствий, в частности почечно-печёночной недостаточности. Это очень серьёзно, поверьте. Взять, например, ожоговых больных. Они, как правило, погибают не от того, что у них большая площадь ожога, а от отказа внутренних органов", — объяснил врач.

Кроме того, пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, что такие печальные последствия в данном случае закономерны. Он рассказал, что, скорее всего, к этому привело отравление токсинами пневмококка. Когда Костомаров получал лечение от пневмонии, ему назначалось большое количество антибиотиков, без которых, к сожалению, было никак не обойтись. Именно это и привело к разрушению возбудителя — бактерии пневмококка.