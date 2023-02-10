Врачи рассказали, как рядовая пневмония привела Костомарова к гангрене и ампутации
Пульмонолог Пурясев: Необходимость в ампутации у Костомарова могла возникнуть из-за антибиотиков
Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Ампутация стоп была крайне необходима измученному болезнью российскому фигуристу Роману Костомарову. Как рассказал в беседе с kp.ru профессор Первого МГМУ им. Сеченова врач-хирург Андрей Шестаков, вмешательство было нужно, чтобы спасти спортсмена от отказа почек и печени.
"Убрать очаг воспаления — значит попытаться спасти пациента от более тяжёлых последствий, в частности почечно-печёночной недостаточности. Это очень серьёзно, поверьте. Взять, например, ожоговых больных. Они, как правило, погибают не от того, что у них большая площадь ожога, а от отказа внутренних органов", — объяснил врач.
Кроме того, пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, что такие печальные последствия в данном случае закономерны. Он рассказал, что, скорее всего, к этому привело отравление токсинами пневмококка. Когда Костомаров получал лечение от пневмонии, ему назначалось большое количество антибиотиков, без которых, к сожалению, было никак не обойтись. Именно это и привело к разрушению возбудителя — бактерии пневмококка.
Кода бактерия пневмококка разрушается от лечения, она вырабатывает очень губительный токсин, продолжил врач. Он крайне негативно влияет на работу сердца и сосудов — гибнут артериолы и капилляры (самые тоненькие вены). Медик предполагает, что таким образом у фигуриста нарушилось кровоснабжение в конечностях, что и привело к гангрене и дальнейшей ампутации.
Несколько дней назад сообщалось, что Костомарову ампутировали обе стопы вследствие сепсиса, хотя изначально он попал в больницу из-за гриппа. Официального подтверждения не поступало, так как близкие олимпийского чемпиона не распространяют информацию о нём и закрылись даже от знакомых. Вместе с этим первый тренер Костомарова Лидия Караваева сообщила, что спортсмен сам дал согласие на ампутацию ступней ради того, чтобы выжить.