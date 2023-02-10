Макрону отказали в праве лишать Путина ордена Почётного легиона, который вручал Жак Ширак

Возможное лишение президента РФ Владимира Путина ордена Почётного легиона является продолжением западной политики "отмены" России и её культуры, считает политолог, общественный деятель Алексей Ярошенко. По его мнению, подобная дискриминация нужна для оправдания агрессии против нашей страны.

"Возможно, лишение [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном Владимира Путина ордена Почётного легиона укладывается в политику отмены России, отмены всего русского. Это её очередной виток. Западные элиты пытаются отменять Россию, русскую культуру, расчеловечивать нас только для того, чтобы своим обывателям, избирателям, западному обществу объяснить необходимость агрессии и вражды с Россией", — объяснил он в беседе с телеканалом "360".

Политолог напомнил о попытках Запада "отменить" российских спортсменов, музыку, постановки и писателей. Он не исключает, что следующий шаг — лишение российских политиков всех возможных наград. Сейчас для этого есть "политическая и геополитическая необходимость", говорит Ярошенко. Однако он убеждён, что "не Макрону лишать российского президента этого ордена", потому что не он его вручал, а 22-й президент Франции — Жак Ширак.