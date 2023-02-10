Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у российской границы в Казахстане
Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в восточной части Казахстана рядом с российской границей. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Подземный толчок произошёл в 18:35 по времени Астаны (15:35 по Москве). Эпицентр находился на расстоянии 928 километров от Алма-Аты на границе двух стран. Очаг залегания — 10 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
Ранее мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Число погибших превысило 19 тысяч. В стране объявлен семидневный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии. Причиной называется сдвиг литосферных плит на три метра.
ТАСС / Ura.ru / Вадим Ахметов