Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у российской границы в Казахстане

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в восточной части Казахстана рядом с российской границей. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок произошёл в 18:35 по времени Астаны (15:35 по Москве). Эпицентр находился на расстоянии 928 километров от Алма-Аты на границе двух стран. Очаг залегания — 10 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.