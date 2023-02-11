Экс-премьер Японии Абэ в мемуарах назвал Путина искренним человеком
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в мемуарах охарактеризовал президента России Владимира Путина, назвав его искренним человеком.
"Путин выглядит холодным, но, против ожиданий, он искренен и не так уж холоден. Любит чёрный юмор", — написал Абэ.
Он также вспоминал свой визит в Москву в 2013 году, когда, только заступив на пост премьера Японии, вёл переговоры с Путиным о Курильских островах. По признанию Абэ, та поездка стала "отправной точкой для переговоров по территориальному вопросу".
Ранее Лайф рассказывал, как в своих мемуарах Синдзо Абэ признался, что его визит в Россию в 2016-м году сильно разозлил тогдашнего президента США Барака Обаму.
ТАСС / Михаил Метцель