Силы безопасности Турции задержали 48 подозреваемых в мародёрстве после землетрясения

В Турции Силы безопасности задержали сегодня 48 человек, которые подозреваются в мародёрстве в регионах, пострадавших от мощного землетрясения. Об этом говорится в публикации TRT Haber.

"В ходе расследования краж и грабежей после землетрясений в восьми провинциях было задержано 48 подозреваемых", — сказано в материале.