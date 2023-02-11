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11 февраля, 17:49

Силы безопасности Турции задержали 48 подозреваемых в мародёрстве после землетрясения

В Турции Силы безопасности задержали сегодня 48 человек, которые подозреваются в мародёрстве в регионах, пострадавших от мощного землетрясения. Об этом говорится в публикации TRT Haber.

"В ходе расследования краж и грабежей после землетрясений в восьми провинциях было задержано 48 подозреваемых", — сказано в материале.

Сейчас всех задержанных допрашивают. По данным СМИ, правоохранителям также удалось найти человека, который украл бытовую технику из магазина, сейчас его пытаются поймать.

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Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7. Власти республики сравнили его мощность с взрывом 500 атомных бомб. По последней информации, стихия привела к гибели более 22 тысяч человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля.

Обложка ©

ТАСС / EPA / JOAO RELVAS

Никита Осипов
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