В Турции киргизские спасатели достали из-под завалов женщину, которая провела там неделю
В Турции сотрудники киргизского МЧС достали из-под завалов женщину, которая пролежала под обломками неделю. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
"Радостная новость! В городе Кахраманмараш в районе Хайрилло киргизские спасатели извлекли из обрушившегося [после землетрясения] здания живую 38-летнюю женщину по имени Хадиче Ахар", — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что в ликвидации последствий стихии участвует свыше 250 спасателей из Киргизии. Ахар — уже пятый человек, которому помогли сотрудники МЧС. Ведомство также опубликовало видео с моментом спасения.
Напомним, в Турции 6 февраля произошло сильнейшее почти за 100 лет землетрясение магнитудой 7,7. Власти республики сравнили его мощность с взрывом 500 атомных бомб. По последним данным, жертвами удара стихии стали более 31,6 тысячи человек. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в том числе Сирии.
ТАСС / AP / Emrah Gurel