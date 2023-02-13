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13 февраля, 15:35

В Турции киргизские спасатели достали из-под завалов женщину, которая провела там неделю

В Турции сотрудники киргизского МЧС достали из-под завалов женщину, которая пролежала под обломками неделю. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

"Радостная новость! В городе Кахраманмараш в районе Хайрилло киргизские спасатели извлекли из обрушившегося [после землетрясения] здания живую 38-летнюю женщину по имени Хадиче Ахар", — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ликвидации последствий стихии участвует свыше 250 спасателей из Киргизии. Ахар — уже пятый человек, которому помогли сотрудники МЧС. Ведомство также опубликовало видео с моментом спасения.

Эксперт рассказал, сколько людей может находиться под завалами в Турции, и эти цифры пугают

Эксперт рассказал, сколько людей может находиться под завалами в Турции, и эти цифры пугают

Напомним, в Турции 6 февраля произошло сильнейшее почти за 100 лет землетрясение магнитудой 7,7. Власти республики сравнили его мощность с взрывом 500 атомных бомб. По последним данным, жертвами удара стихии стали более 31,6 тысячи человек. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в том числе Сирии.

Обложка ©

ТАСС / AP / Emrah Gurel

Никита Осипов
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