В Турции киргизские спасатели достали из-под завалов женщину, которая провела там неделю

В Турции сотрудники киргизского МЧС достали из-под завалов женщину, которая пролежала под обломками неделю. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

"Радостная новость! В городе Кахраманмараш в районе Хайрилло киргизские спасатели извлекли из обрушившегося [после землетрясения] здания живую 38-летнюю женщину по имени Хадиче Ахар", — сказано в сообщении.