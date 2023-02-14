Помпео заявил о глобальном позоре США из-за ситуации с китайским аэростатом
Реакция Вашингтона на китайский аэростат опозорила США и дала геополитические очки Китаю, считает экс-госсекретарь США Майкл Помпео.
"Весь мир наблюдал, как воздушный шар медленно пролетел через Монтану, Канзас и Южную Каролину, а США ничего не делают", — сказал он в интервью газете The Hill.
Политик также назвал "огромной ошибкой" решение не сбивать объект сразу после обнаружения. По мнению Помпео, угроза глобального позора куда важнее риска "падения обломков над таким местом, как Монтана".
Напомним, 3 февраля Пентагон обнаружил разведывательный аэростат над континентальной частью США. Позднее в Китае заявили, что объект принадлежит им, имеет гражданское предназначение и случайно отклонился от маршрута. Шар был сбит американскими военными на следующий день в небе над Южной Каролиной. В ответ на это Пекин подготовил Вашингтону представление и выразил решительный протест. Кроме того, в КНР заявили, что США нанесли этим ущерб отношениям двух стран.
ТАСС / AP / John Locher