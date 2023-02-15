В небе над Киевом заметили неизвестный летающий объект в форме шара

В небе над Киевом замечен неизвестный летающий объект в форме шара. Об этом пишет в телеграм-канале украинское издание "Страна.ua".

"Киевские паблики пишут о неизвестном летающем объекте в небе над столицей в форме шара", — сказано в записи.

Также о появлении воздушных шаров ранее сообщил представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Шары с угловыми отражателями заметили 12 февраля над Днепропетровской областью.