В небе над Киевом заметили неизвестный летающий объект в форме шара
В небе над Киевом замечен неизвестный летающий объект в форме шара. Об этом пишет в телеграм-канале украинское издание "Страна.ua".
"Киевские паблики пишут о неизвестном летающем объекте в небе над столицей в форме шара", — сказано в записи.
Также о появлении воздушных шаров ранее сообщил представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Шары с угловыми отражателями заметили 12 февраля над Днепропетровской областью.
А ранее сообщения о неизвестных летающих объектах поступали из США, Канады и Китая. Кроме того, из-за НЛО пришлось на несколько часов закрыть небо Молдавии.
Обложка ©
Unsplash