Забудьте навсегда эти расхожие фразы, ведь они ядовиты и только убивают здоровье

Оказывается, произнося особые выражения, мы рискуем запустить в организме необратимые процессы, которые выльются во всяческие недуги и болезни. Так происходит из-за психосоматики. Слова, сказанные с наибольшей эмоциональной окраской, в основном негативной, воспринимаются организмом как команда к действию. Потому впредь, если не хотите стать завсегдатаем терапевта в местной поликлинике, избегайте в речи следующих запретных фраз.

"Сердце кровью обливается"

Наверняка каждый из нас хотя бы пару раз за жизнь произносил эту или похожие фразы. Но имейте в виду, что слишком частые взывания к сердцу в таком ключе ни к чему хорошему не приведут. "Всю кровь выпили", "Аж сердце закололо", "Моё сердце разбито", "Принимать близко к сердцу" — чем чаще во время скандалов вы используете эти выражения, тем сильнее провоцируете у себя развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

"Меня от тебя тошнит", "Ужас как противно", "Какая мерзость"

Некоторые фразы, часто произносимые вслух, могут стать причиной развития у вас проблем со здоровьем. Например, с желудочно-кишечным трактом. Фото © shutterstock

Согласитесь, уже сами по себе эти словечки вызывают желание сморщить нос, рефлекторно вспоминая все те неприятные ощущения, которые испытывают при тошноте. А теперь задумайтесь, насколько сильный эффект эти и подобные фразы способны произвести на организм. Нет ничего удивительного, что у человека, любящего сыпать такими выражениями, скорее всего, возникнут проблемы с желудочно-кишечным трактом.

"Терпение лопнуло" и "Сил больше нет"

Все слова, которые мы произносим вслух или про себя, несут в себе не только положительную или отрицательную энергетику. Они способны менять поведение, программировать на определённые состояния и даже влиять на настроение. Какие выражения могут спровоцировать развитие депрессий и неврозов, увеличить стресс? Что-то по типу "Всё пропало", "Я опускаю руки", "Я сдаюсь", "Пропади всё пропадом" и далее в таком духе. Ведь человек сам просит Вселенную дать ему шанс понизить активность, отстраниться от мира и закрыться в себе.

"Голова сейчас лопнет"

Вы никогда не замечали, что после фразы о том, как сильно у вас из-за нервов трещит голова, боль становилась сильнее? Это всё последствия психосоматики, которую вы запускаете, разбрасываясь определёнными словами. Личности, любящие попричитать, говорят о том, что у них "раскалывается голова" или что над проблемой уже "всю голову сломали", а умники или скептики часто просят "не морочить голову". Но с такими выражениями стоит быть аккуратнее, ведь они притягивают мигрени и головные боли.

"Глаза бы мои не видели"

Причина внезапного ухудшения зрения может быть и в недавнем конфликте, в котором вы заявили оппоненту, что не в силах на него смотреть. Совпадение? Не думаем. Фото © Shutterstock

Не всегда доктора могут определить физическую причину появившейся болезни или неожиданно обретённого недуга. Например, человек, который никогда раньше не страдал от проблем со зрением, неожиданно заметил, что стал видеть значительно хуже. Врач, осмотрев пациента, скажет, что всё от стресса. Но истинная причина может быть в другом. Определённые фразы, если повторять их часто, вкладывая злость, агрессию, обиду или зависть, способны сформировать болезни зрительной системы. Проследите, не повторяете ли вы из раза в раз, мол, "Белый свет мне не мил", "Страшно на это смотреть" или "Я же вижу, что ничего хорошего мне не светит".

"До смерти надоел"

По возможности, лучше вообще никогда не произносить и выкинуть из лексикона выражения, связанные со смертью. Организм реагирует на них слишком сильно, да и в отличие от остальных недугов, онкологию перебороть крайне сложно. Запомните, что фразы "Всю жизнь испортил", "Ничего хорошего в этой жизни ждать не стоит", "До смерти надоел", "Проще умереть" действительно способны стать причиной развития раковой опухоли.