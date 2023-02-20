В ЕК назвали "спекуляцией" расследование Херша о диверсии на "Северных потоках"

В Еврокомиссии назвали "спекуляцией" расследование американского журналиста Сеймура Херша о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", по итогам которого он заявил о причастности к теракту США при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО Baltops.