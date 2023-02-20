В ЕК назвали "спекуляцией" расследование Херша о диверсии на "Северных потоках"
В Еврокомиссии назвали "спекуляцией" расследование американского журналиста Сеймура Херша о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", по итогам которого он заявил о причастности к теракту США при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО Baltops.
"Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта саботажа против газопроводов "Северный поток". Единственное основание для любого возможного ответа на этот вопрос — это официальное расследование", — заявила ТАСС представитель пресс-службы Еврокомиссии Андреа Мазини.
Как писал Лайф, 8 февраля журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой раскрыл, что за подрывом "Северных потоков" стоят американские власти. Как уточняется в материале, Вашингтон тайно готовился к операции в течение девяти месяцев. При этом Пентагон опроверг информацию об участии в подрыве "Северных потоков". Позже Херш заявил, что президент США Джо Байден перенёс диверсию с июня на сентябрь прошлого года, потому что боялся.
ТАСС/Zuma