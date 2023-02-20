Amnesty International встревожена арестами русскоязычных журналистов в Европе
Amnesty International выразила тревогу из-за ситуации с русскоязычными СМИ в Европе
Ситуация с журналистами из русскоязычных СМИ в Европе вызывает опасения, правозащитники из Amnesty International ("Международная амнистия") внимательно следят за этой темой, заявила на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU генсек организации Аньес Калламар.
"Это тема, которая чрезвычайно важна для Amnesty, она нас тревожит. Мы всё ещё работаем над этой темой, поэтому мы ещё не опубликовали отчёт по ней. Наша позиция по этому вопросу и положению русскоязычных журналистов будет изложена в ближайшее время", — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать закрытие русскоязычных СМИ и аресты журналистов в ЕС.
Калламар напомнила, что ранее организация опубликовала доклад о свободе прессы в России, а сейчас работает над более широким материалом о положении русскоязычных журналистов, в том числе за пределами родины.
К слову, предыдущий доклад Amnesty International о преступлениях ВСУ на Украине вызвал на Западе скандал. В нём говорилось, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая различное вооружение и боевую технику в школах и больницах городов и подвергая таким образом риску мирное население. Когда по поводу содержания документа возмутились в Киеве, в организации выразили сожаление. Доклад оценило российское посольство в США и Совфед.
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