Совбез ООН назначил заседание по подрыву "Северных потоков" на 21 февраля
Совет Безопасности ООН согласовал проведение заседания по диверсиям на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Совещание назначено на вторник, 21 февраля, говорится в программе работы Совбеза.
Заседание стартует в 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск). Ожидается, что на голосование будет вынесен российский проект резолюции по расследованию взрывов.
Изначально совещание было запрошено на 22-е число. Однако из-за того, что в этот день ООН возобновляет работу спецсессии Генеральной Ассамблеи по Украине, некоторые страны-участницы попросили перенести заседание на другое время.
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Напомним, в начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой раскрыл, что за подрывом "Северных потоков" стоят власти США. В публикации он указал, что Вашингтон тайно готовил эту операцию, но Пентагон отверг участие в подрыве немецко-российского газопровода. На прошлой неделе Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по этому вопросу.
ТАСС / АР