Совбез ООН назначил заседание по подрыву "Северных потоков" на 21 февраля

Совет Безопасности ООН согласовал проведение заседания по диверсиям на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Совещание назначено на вторник, 21 февраля, говорится в программе работы Совбеза.

Заседание стартует в 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск). Ожидается, что на голосование будет вынесен российский проект резолюции по расследованию взрывов.